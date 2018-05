'Star Wars'-acteur Alden Ehrenreich over de roddels, de leugens én de zegen van Harrison Ford KGM

23 mei 2018

Wie Han Solo zegt, denkt meteen aan Harrison Ford. Geen gemakkelijke opdracht dus voor Alden Ehrenreich (28) om in de huid te kruipen van het iconische ‘Star Wars’-personage. Wij zagen de film en wij zijn fan, maar ook niemand minder dan Ford zegt dat de acteur een geweldige acteerprestatie neerzette. En dat maakt veel los bij Ehrenreich: “Zijn zegen was belangrijk, maar dat hij tevreden is met het eindresultaat betekent eens zo veel voor mij.”

“Alle ogen waren op jou gericht tijdens de première van ‘Solo: A Star Wars Story’. Heb je de zenuwen wat onder controle kunnen houden?”

Alden Ehrenreich: “Ja, de première was echt ontzettend opwindend om te doen! Ik was zo blij dat ik na 2,5 jaar zwijgplicht eindelijk over de film mocht praten. Het was zot om te zien hoeveel fans zijn komen opdagen en hoe erg iedereen naar de release uitkijkt. Ik kan niet wachten om ‘Solo’ aan iedereen te laten zien.”

“Harrison Ford kwam onlangs tijdens één van je interviews plots binnenvallen, en wat blijkt: ook hij is superfan.”

Ehrenreich: “Ongelooflijk hé. Ik had trouwens geen flauw idee dat hij daar was, dus ik wist eerst niet goed wat zeggen toen hij zo plots voor mijn neus stond. Het betekende echt heel veel voor mij dat hij was komen opdagen. Hij heeft de film al twee keer gezien en hij zegt dat hij hem geweldig vindt. Ik vond het belangrijk dat ik op voorhand zijn zegen had om zijn voetsporen te treden, maar dat hij de film zo goed vindt, betekent eens zo veel voor mij.”

“Je hebt niemand ooit willen vertellen welke raad Ford jou vlak voor de opnames van ‘Solo’ gegeven heeft. Kun je ons nu wel vertellen wat hij indertijd tegen jou gezegd heeft?”

Ehrenreich: “Goh… Harrison en ik hebben eigenlijk nooit echt veel over mijn rol gepraat en hij heeft me ook nooit echt tips gegeven. Hij vond dat ik in de eerste plaats gewoon mijn eigen ding moest doen en dat ik mijn eigen draai aan Han Solo moest geven. Verder hebben we het vooral over zijn carrière en over zijn leven gehad.”

“Er deden heel wat geruchten de ronde tijdens de opnames van ‘Solo’. Zo werden regisseurs Phil Lord en Chris Miller naar verluidt ontslagen nadat jij je beklag over hen was gaan doen.”

Ehrenreich: “Daar had ik echt waar helemaal niks mee te maken. De waarheid is dat Phil en Chris fantastische regisseurs zijn en dat ik van elk moment dat ik met hen mocht samenwerken genoten heb. Ik heb hun gemonteerde scènes bovendien nooit te zien gekregen, dus ik heb geen flauw idee hoe de film er anders had uitgezien als zij de opnames dan toch hadden mogen afmaken. Ik geloof echt dat Phil en Chris zijn ontslagen omdat er te veel ‘creatieve meningsverschillen’ waren, en niets anders.”

“Volgens een andere hardnekkige roddel acteerde je zo slecht dat je verplicht lessen moest volgen.”

Ehrenreich: “Ook dat is zwaar overdreven. Die acteercoach was iemand met wie Disney nauw samenwerkt en die ze op elke set hebben rondlopen. Dat hij er was, is dus de normaalste zaak ter wereld en wil dus helemaal niet zeggen dat ik hem nodig had omdat ik niet goed genoeg was. Ach, die roddels horen er nu eenmaal bij, dat is typisch aan een ‘Star Wars’-prent. Ik hoop gewoon dat iedereen de film gaat kijken en dat ze dan zelf kunnen uitmaken wat ze ervan vinden.”

“In welke mate heeft jouw succes als acteur jouw privéleven veranderd?”

Ehrenreich: “Gelukkig niet al te veel. Al ben ik er mij nu wel bewuster van geworden dat quality time met mijn échte vrienden enorm belangrijk is. Ik heb het redelijk snel door wanneer iemand enkel met mij bevriend wil zijn omdat ik bekend ben. Dat voél je onmiddellijk – niet alleen op liefdesvlak, maar ook bijvoorbeeld wanneer mensen mij op restaurant plots wel heel veel aandacht beginnen te geven. Ik ben daarom altijd op mijn hoede.”

“Ben je op dit moment met iemand samen?”

Ehrenreich: “Nee… Ik ben met Chewie en het is ingewikkeld… dat krijg je binnenkort bij de extra’s op de dvd te zien!” (lacht)

“Wij hadden na het zien van ‘Hail Caesar’ al voorspeld dat jij een wereldster ging worden. Nu, twee jaar later, ben je de grote ster in de nieuwste 'Star Wars'-film. Hoe kijk jij terug op dat avontuur?”

Ehrenreich: “Het lijkt alsof het allemaal heel snel is gegaan voor mij, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Wanneer ik terugkijk naar wat ik de voorbije jaren allemaal heb mogen doen en met hoeveel interessante mensen ik al heb mogen samenwerken… tja, dat is fantastisch natuurlijk. Maar dat succes is zeker niet van de ene op de andere dag gekomen. Zo heb ik drie jaar lang zonder job gezeten en moest ik op zoek naar een baantje om toch maar rond te kunnen komen. Ik heb veel audities gedaan waarvoor ze mij nooit hebben teruggebeld, dat soort dingen. Ik ben nu veertien jaar acteur, dus in mijn ogen is het juist heel langzaam gegaan. Maar ik ben nu eens zo dankbaar voor de tijd die mij gegeven werd, want hierdoor heb ik genoeg tijd gehad om zowel als mens als acteur te groeien. Kortom: ik heb veertien jaar gewerkt om dan van de ene op de andere dag wereldberoemd te worden. (lacht)”

‘Solo: A Star Wars Story’ draait vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen.