'Downsizing'-ster over haar kus met Matt Damon: "Allesbehalve romantisch" Kristien Morato

HLN in Hollywood Een paar maanden geleden was ze nog zo goed als onbekend, maar 2018 zou wel eens de grote doorbraak van Hong Chau kunnen betekenen. De Amerikaanse actrice schittert in 'Downsizing' aan de zijde van niemand minder dan Matt Damon, en houdt er zelfs een aantal kusscènes met de wereldster op na. "Het was heel teder", aldus de 38-jarige Chau tijdens ons interview in Los Angeles naar aanleiding van de Belgische filmrelease.

"Matt is een gentleman, hij is de beste. Zulke kusscènes zijn nooit eenvoudig en voelen altijd heel ongemakkelijk aan... dan maakt het echt niet uit of je wel of niet goed met je tegenspeler overeenkomt of dat die persoon heel gemakkelijk is om mee samen te werken. Maar Matt en ik hebben het uiteindelijk toch voor elkaar gekregen en dat is het belangrijkste. (lacht) En of er niks romantisch aan is: "Er stonden zo'n 75 bezwete mannen met zwaar cameramateriaal voor ons. Dat kan je allesbehalve romantisch noemen!"



'Downsizing' draait vanaf 17 januari in de Belgische bioscoopzalen.



