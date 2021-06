HITTEBITS. Samen zweten met onze BV’s: Vincent Fierens maakt een ongelukkig foutje en welke baby vliegt daar boven de golven?

Celebrities Vader Naya Rivera blikt terug op fatale ongeval van zijn dochter: “Haar zoontje herinnert zich die dag nog goed”

11:12 George Rivera, de 64-jarige vader van 'Glee’-actrice Naya Rivera, sprak in een interview met ‘Entertainment Tonight’ over zijn overleden dochter en haar zoontje Josey (5). De man vertelde onder meer hoe de jongen omgaat met de dood van zijn mama. “Als Josey vragen heeft over haar, beantwoorden we die. Uiteraard in een taal die begrijpelijk is voor een 5-jarige", aldus George Rivera.