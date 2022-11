Hitmachine Flemming releaset debuutplaat: “Toen ik vroeger K3-hits coverde, vreesde ik voor biergooiers”

TV RECENSIE. ‘The White Lotus 2’: “Deze nieuwe bloedgeile cast doet zelfs Jennifer Coolidge verbleken”

Haal die kamerbrede zomerhoed en die mocassins met kwastjes maar terug van zolder. Want vanaf vandaag kunt u alweer inchecken in ‘The White Lotus’. Het tweede seizoen van het immens populaire satirische moordmysterie op Streamz troont u dit keer mee naar Sicilië waar u op een heleboel nieuwe elitaire vakantiegangers zult botsen die het veel te bruin bakken onder de zuiderse vakantiezon. Zal deze excentrieke HBO-reeks, die recent nog de grote slokop was tijdens de Emmy’s, opnieuw z’n hype kunnen waarmaken? Of heeft Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) niet genoeg toondoof zelfbeklag in petto voor een geslaagde tweede ronde? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

2 november