Hitchcock-ster Kim Novak (84) durft nog eens buitenkomen

Kim Novak zien we amper nog in het openbaar. De nu 84-jarige 'Vertigo'-ster lijdt onder de pesterijen op sociale media over haar uiterlijk.

Als één van Hitchcocks iconische blondines was Kim Novak in de jaren 60 de absolute koningin van de rode loper. Het leven van de 'Vertigo'-actrice ziet er nu totaal anders uit. De 84-jarige actrice leeft teruggetrokken op haar ranch in Oregon, samen met echtgenoot Robert Malloy. Ze komt nog maar zelden buiten.

Haar laatste publieke optreden tijdens de Oscars van 2014 lokte enorm veel negatieve reacties op haar uiterlijk uit. De actrice werd belachelijk gemaakt op sociale media, onder anderen door Donald Trump die twitterde dat ze "haar plastisch chirurg zou moeten aanklagen".

Vetinspuitingen

"De pesterijen hebben mij heel erg geraakt", schreef Novak in een open brief. "Ja, ik heb vet laten inspuiten in mijn gezicht. Omdat ik mijn zelfvertrouwen een boost wilde geven. Iedereen heeft het recht er zo goed mogelijk uit te zien, en ik voel mij beter als ik er goed uitzie."

Getty Images Kim Novak in de Hitchcock-klassieker 'Vertigo'.

Reporters / Photoshot Kims laatste publieke optreden dateert van de Oscaruitreiking van 2017. Ze kreeg toen bakken kritiek over zich heen, onder andere van Donald Trump.