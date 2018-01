Hit op Instagram: Demi Lovato toont haar lichaam "zoals het echt is" TDS

17u41 0 Instagram Showbizz De Amerikaanse zangeres Demi Lovato heeft alles waar velen alleen maar van kunnen dromen: een bloeiende carrière, meer dan genoeg geld op de rekening, glitter en glamour. Desondanks blijft Lovato wel nog onzeker over één topic: haar eigen lichaam, zo deelde ze vandaag op Instagram.

We zien op sociale media alleen maar perfecte foto’s, waarmee de druk nog groter wordt en mensen nog meer gaan twijfelen aan zichzelf. Met een foto waarop ze haar benen toont hoe die werkelijk zijn, wil Demi Lovato daar verandering in brengen.

"Dus, ik ben onzeker over mijn benen op deze foto. Maar ik post hem toch omdat ik er heel gelukkig opsta en ik dit jaar heb besloten om mijn perfectionisme los te laten en de vrijheid van de zelfkritiek te omarmen. Zo van je eigen lichaam leren houden is een uitdaging, maar het is levensveranderend. Van mijn eetstoornis afgeraken was een van de meest moeilijke opdrachten uit mijn leven. Elke dag werk ik aan de weg naar mijn volledig herstel, hoewel ik het soms ook nog verknal. Vandaag voel ik me sterk. Jij kan dat ook. Het ís mogelijk! Ik bedank God voor dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven."

Lovende reacties

Lovato deelde de foto dus om een heel bewuste reden: het verspreiden van de boodschap jezelf te accepteren zoals je bent. En die lijkt alvast aangekomen te zijn: op amper één uur tijd had de foto de kaap van één miljoen likes aal overschreden. Intussen vonden al meer dan 1,5 miljoen mensen de foto leuk.

"Ook de reacties zijn unaniem lovend: "Je bent prachtig, hoe dan ook", klinkt het. Of ook: "Hoe mooi! Vergeet nooit dat schoonheid en geluk van binnenuit komen"

Slecht in haar vel

Als tiener zat Demi Lovato slecht in haar vel en ook zij verwondde zichzelf. Pas vijf jaar geleden zocht de Amerikaanse zangeres hulp voor haar probleem. De laatste jaren zijn dan ook een periode van vallen en opstaan geweest.

"Ik keek in de spiegel en vond me nooit mooi genoeg. Ik voelde me continu slecht in mijn vel, dus deed ik me pijn", vertelde de Amerikaanse zangeres. Vanaf het moment dat Demi Lovato professionele hulp had gezocht, ging het beter met haar. "Ik focus me nu op mijn muziek en op mijn fans. Dat helpt enorm! Je energie investeren in iets wat je gelukkig maakt, dat is het belangrijkste dat je kan doen om gezond te blijven". Demi maakte een documentaire 'Stay Strong' om haar moeilijke jeugd in kaart te brengen.