Hippo moet ‘The Masked Singer’ verlaten: wie schuilt er achter het masker van de grappige ballerina?

De spetterende halve finale van ‘The Masked Singer’ zit erop. In totaal bleven er nog vier figuurtjes over: Hippo, Raaf, Champignon en Tovenaar. Allemaal mochten ze twee nummers zingen. Tovenaar sloeg iedereen met verstomming door plots in het Nederlands te zingen. Is het een écht Nederlands accent? Is het Duncan Laurence of toch Aaron Blommaert? Ook met zijn tweede optreden stelde het figuur niet teleur, integendeel. Tovenaar trok alle registers open met ‘It’s All Coming Back To Me Now’ van Céline Dion. Raaf pakte uit met ‘Strong’ van London Grammer en zong de pannen van het dak met ‘Hurts’ van Emeli Sandé. Het panel is er zeker van: dit is een zeer straffe zangeres, van wie ze graag eens een concert willen bijwonen.

(Lees meer onder de video)

KIJK. ONTMASKERD. Wie is Hippo echt?

Wie is toch die schattige Champignon? Die vraag brandt al wekenlang op ieders lippen. Ook bij het speurderspanel. Zou het Wesley Sonck Zijn? Het figuurtje waagde zich aan ‘You Give Love A Bad Name’ van Bon Jovi en pakte nadien uit met ‘We Are The Champions’ van Queen, samen met een kinderkoor. Tot slot, de grappige ballerina, Hippo. Het figuur bleef voor vele vraagtekens zorgen. Hippo zong eerst ‘Sorry Seems To Be The Hardest Word’ van Elton John en nadien ‘Love On Top’ van Beyoncé. Een gewaagde keuze die erg gesmaakt werd door het panel. Helaas lag de beslissing deze week volledig in de handen van het publiek. Kevin Janssens liet namelijk weten dat ze niét wilden beslissen. En dat kostte Hippo de kop (of het masker).

(Lees meer onder de video)

KIJK. De eerste reactie van Hippo na de ontmaskering - Showbits

Wie er verborgen zat achter het masker? Dat was Vlaams acteur Boris Van Severen (34). “Het pak van de Hippo vond ik gewéldig!”, aldus Boris.”Ik heb er elke seconde van genoten. Van hier op dat podium te staan en dat pak te mogen voelen. Ongelofelijk ervaring. Ik heb in het begin getwijfeld, maar nu snap ik echt niet waarom.”

Herbekijk hieronder alle optredens:

Tovenaar - ‘Noodgeval’ van Goldband

Raaf - ‘Strong’ van London Grammar

Champignon - ‘You Give Love A Bad Name’ van Bon Jovi

Hippo - ‘Sorry Seems To Be The Hardest Word’ van Elton John

Raaf - ‘Hurts’ van Emeli Sandé

Champignon - ‘We Are The Champions’ van Queen

Hippo - ‘Love On Top’ van Beyoncé

Tovenaar - ‘It’s All Coming Back To Me Now’ van Céline Dion

