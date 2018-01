Hiphop-magnaat Russell Simmons nog maar eens beschuldigd voor verkrachting, de teller staat nu op veertien DBJ

20u48 0 EPA Russell Simmons Showbizz Russell Simmons, medeoprichter van platenlabel Def Jam Recordings, wordt opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie en verkrachting. De feiten vonden dit keer plaats in 1983 en 1991.

In november stapte Simmons op bij de platenmaatschappij, nadat een scriptschrijfster hem beschuldigde van seksueel misbruik in 1991. “Alhoewel ik nooit gewelddadig ben geweest, heb ik me wel decennialang gedachteloos en ongevoelig opgesteld in sommige relaties”, reageerde Simmons daarop. Een maand later kwamen nog eens nieuwe feiten aan het licht over verkrachtingen tussen 1988 en 2014.

Een van de vrouwen in deze zaak is Sherri Hines, die eerder al naar buiten kwam met een verkrachtingszaak waar Simmons bij betrokken was. De feiten bij haar zouden dateren uit 1983 en zouden hebben plaatsgevonden in har kantoor. Het andere slachtoffer blijft liever anoniem. Zij zou verkracht zijn in haar appartement in Manhattan, nadat ze op date waren geweest.

Het aantal misbruiken van Simmons staat nu op 14, Simmons ontkende in alle voorgaande zaken elke vorm van betrokkenheid en onderging zelfs een test met een leugendetector.