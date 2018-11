Hint Kat Kerkhofs naar overspel Dries Mertens? “Het is alsof ik de teksten van ‘Lemonade’ geschreven had” KDL/KD

13 november 2018

12u31

Bron: VRT 0 Showbizz Waar praten beste vriendinnen écht over? In een nieuwe reeks van ‘GIRLS TALK’, laat Studio Brussel enkele van de grappigste vrouwen van het land en hun beste vriendin aan het woord. Vandaag hebben de dames het over liefdesbreuken. En daar verklapt Kat Kerkhofs mogelijk iets over de tijdelijke breuk met Dries.

Kat Kerkhofs is in het filmpje uitzonderlijk openhartig over haar tijdelijke breuk met Rode Duivel Dries Mertens. “Als een man je iets aandoet, moet je ‘Lemonade’ van Beyoncé opzetten. Dat was echt alsof Beyoncé in mijn lichaam kroop en ik die teksten had geschreven.”

Het album ‘Lemonade’ staat vol liedjes waarin Queen B afrekent met het overspel van haar echtgenoot Jay-Z. Met teksten als “Je kan de oneerlijkheid smaken, het zit in je adem” en “Tien uit de negen keer weet ik dat je liegt”, is de zangeres niet mis te verstaan.

Beyoncé bracht het album uit in april 2016. Begin 2017 barstte het sprookjeshuwelijk van Kat en Dries. De twee gingen even uit elkaar na een relatie van meer dan tien jaar. Commentaar op de breuk hebben ze nooit gegeven. Maar het was duidelijk dat er iets scheelde, want Kat vertrok uit Napels en kwam terug in België wonen. Hun entourage bevestigde dat de twee door een moeilijke periode gingen. Net voor de zomer zochten ze stilletjes aan opnieuw toenadering en bleek dat de jeugdliefdes aan hun relatie werkten. Met succes.