Hillary Clinton en Steven Spielberg werken samen aan serie

Bron: The Guardian 1 Showbizz De voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Hillary Clinton werkt samen met regisseur Steven Spielberg aan een serie. Die is geïnspireerd op 'The Woman's Hour', een boek van Elaine Weiss over de strijd voor vrouwenstemrecht.

Het boek, dat in maart uitkwam, gaat over de strijd om het negentiende amendement van de grondwet van de Verenigde Staten goedgekeurd te krijgen. Daardoor kregen vrouwen in 1920 stemrecht.



Clinton wordt executive producer van de serie en werkt daarvoor samen met Amblin Television, het televisieproductiehuis van Steven Spielberg, meldt The Hollywood Reporter.

"Belangrijk project"

"Ik kijk er erg naar uit om samen te werken met Elaine, Steven en iedereen bij Amblin Television, en om dit belangrijke project uit te brengen", laat Clinton weten. "Het stemhokje is het hart van de democratie en het onvergetelijke boek van Elaine Weiss vertelt het verhaal van de vrouwelijke leiders, die ondanks economische, raciale en politieke tegenwerking, vochten voor het Amerikaanse vrouwenstemrecht."



'The Woman's Hour' zal aan verschillende televisiekanalen en streamingsdiensten voorgesteld worden. Het is nog niet bekend wie het scenario zal schrijven, maar Clinton zou rechtstreeks betrokken zijn bij de selectieprocedure.

In voetsporen van Obama's

Door haar eerste stappen in de televisiewereld te zetten, treedt Clinton in de voetsporen van Barack en Michelle Obama die eerder dit jaar een deal sloten met Netflix. Ook haar echtgenoot en voormalig president Bill Clinton omarmde het kleine scherm. Showtime gaat van zijn politieke thriller 'The President is Missing' een televisiereeks maken.