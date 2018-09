Hilde Van Mieghem vindt niet dat De Pauw het moeilijk heeft: "Och, het valt heus wel mee voor Bart" Erlend Hamerlijnck

25 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 3 Showbizz Allebei in opspraak gekomen voor seksuele intimidatie. Maar terwijl Bart stante pede van het scherm werd verbannen - en nu wellicht fors moet saneren in zijn productiehuis - is Fabres omstreden kunstproject alweer te zien. Waarom wordt de tv-maker verketterd, en de kunstenaar zo mild behandeld? Dag Allemaal vraagt het aan Hilde Van Mieghem.

Je kon er niet naast kijken in ‘De Ideale Wereld’ vorige week, de avond dat actrice en regisseur Hilde Van Mieghem (60) er te gast was. Zo fanatiek zij destijds van leer trok tegen tv-maker Bart De Pauw in de hele #MeToo-heisa, zo omzichtig liet zij zich nu uit over kunstenaar/theatermaker Jan Fabre, die in vergelijkbare omstandigheden in opspraak kwam.

Wanneer Dag Allemaal met Hilde spreekt, beklemtoont ze dat zij niet de indruk heeft dat Jan Fabre nu minder hard wordt aangepakt dan Bart De Pauw ­destijds. "De gevolgen voor Jan Fabre zullen niet min zijn, hoor", zegt ze. En wat Bart De Pauw nu doormaakt, mag volgens Hilde niet gedramatiseerd worden. "Die werkt toch ook rustig verder? Hij regisseert nog. Hij acteert nog. Hij heeft een mooi project kunnen doen voor havenbaas Fernand Huts. Ik denk dat het heus wel meevalt voor hem."

Kwalijke zaak

Spijt van haar rol als officieuze woordvoerster van de slachtoffers van Bart De Pauw heeft Hilde Van Mieghem niet, maar ze klinkt vandaag wel een stuk minder strijdvaardig dan tien maanden ­geleden. "Ik blijf het een kwalijke zaak vinden", zegt ze. "Maar het is niet mijn zaak. Ik ben opgekomen voor de vrouwen die daar het slachtoffer van werden. Zij worden nu vertegenwoordigd door (topadvocate, nvdr) Christine Mussche. Ik ben er minder bij betrokken en dat vind ik helemaal niet erg.’ 

In een recente discussie op Facebook waar Hilde Van Mieghem wel bij betrokken was, werd gesuggereerd dat ze zo hard van leer trok omdat haar dochter Marie Vinck (35) lastiggevallen zou zijn door Bart De Pauw. "Zij heeft nooit problemen ­gehad", stelt Hilde kort voor ze duidelijk maakt dat ze niks meer over de zaak-De Pauw wil zeggen.

Ook Marie zelf liet in een recent interview alleszins verstaan dat haar samenwerking met Bart De Pauw tijdens het draaien van ‘Loft’ prima verliep. "Ik heb in heel mijn carrière nog nooit te maken gekregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook niet van Bart", getuigde Marie.

Kusvideo

Na de open brief waarin twintig danseressen en andere medewerkers van Fabres vzw Troubleyn de vernederingen, het machtsmisbruik en de seksuele intimidatie door Jan Fabre aanklagen, werd een video van hem verwijderd uit een Oudenaards kunstproject rond Adriaen Brouwer. Die zogenaamde kusvideo - waarin een met papieren ezelsoren getooide Jan Fabre vrouwen minutenlang driftig en intiem kust - even snel opnieuw te zien als hij verdween.