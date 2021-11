Hilde Van Mieghem over vonnis Bart De Pauw: “Dit had zo anders kunnen lopen als Bart z’n fouten had toegegeven”

Over de straf van De Pauw - die zes maanden voorwaardelijk kreeg - laat Van Mieghem zich niet uit, net zomin als over de mogelijke implicaties voor de carrière van De Pauw. “Ik zit helemaal niet op het niveau dat ik ga juichen omdat hij veroordeeld is, of dat ik me de vraag stel of z’n straf wel voldoende zwaar is”, klinkt het. “Mij lijkt het een goede zaak dat hij niet vrijgesproken is. Naar alle vrouwen in België toe is dit een zeer positief teken dat dit soort situaties niet kunnen, en niet getolereerd worden. Het is ontzettend belangrijk dat vrouwen weten dat ze geloofd worden wanneer ze zoiets aankaarten. Het zou vreselijk zijn moest dat niet zo zijn, en de overtreders steevast vrijuit gaan. Maar ik ben in de eerste plaats vooral blij dat heel deze zaak achter de rug is. Al zou het uiteraard best kunnen dat De Pauw nog in beroep gaat.”