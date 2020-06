Hilde Van Mieghem over Lanoye-verfilming ‘Sprakeloos’: “Het stak dat hij veel meer aandacht kreeg” SDE

17 juni 2020

13u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Een roman van Tom Lanoye onder handen nemen, het is geen gemakkelijke opdracht. Kijk maar naar Hilde Van Mieghem (62), die zich in 2017 waagde aan de verfilming van ‘Sprakeloos’, die je vanavond op tv kan zien. In HUMO blikt ze terug.

In HUMO haalt Hilde Van Mieghem herinneringen op aan de opnames van ‘Sprakeloos’. Die verliepen niet van een leien dakje, geeft ze toe. Niet alleen moest Van Mieghem het met een klein budget stellen, ook ging ze noodgedwongen in zee met een jonge en onervaren ploeg. Tel daarbij een zware longontsteking aan het einde van de productie en negatieve kritieken toen de film eenmaal in de zalen te zien was, en je weet dat de regisseur het niet makkelijk heeft gehad: “Dat was een moeilijke bevalling."

Al is er meer. “Als ik heel eerlijk ben, stak het ook dat men zoveel meer aandacht had voor Tom Lanoye dan voor mij, alsof het zijn film was”, geeft Van Mieghem toe. “Marketinggewijs is dat te begrijpen, maar ‘t was toch even slikken dat hij mijn naam niet eens vermeldde toen hij werd geïnterviewd in ‘De wereld draait door’. Waar hij zich overigens meteen na afloop al omstandig voor verontschuldigd heeft - ik begreep het wel, ik weet hoe razend snel zo’n praatprogramma gaat.”

‘Sprakeloos’, woensdag 24 juni om 20.50 uur op Eén.

