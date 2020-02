Exclusief voor abonnees Hilde Van Mieghem over kindermishandeling: “Ik was bang dat ik mijn kinderen iets zou aandoen” Redactie

11 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik heb altijd gezegd: als mijn kinderen achttien zijn, pleeg ik zelfmoord.” Actrice Hilde Van Mieghem (61) maakte de driedelige Canvas-documentaire ‘Als Je Eens Wist’ niet zomaar. Zij werd als kind zelf het slachtoffer van geweld door haar ouders. De gevolgen daarvan zinderden lang na, maar Hilde zocht én vond hulp.

Ouders die hun kinderen mishandelen, het is jammer genoeg nog in té veel gezinnen de dagelijkse realiteit. Hilde Van Mieghem wil het taboe doorbreken met een unieke driedelige documentaire die getuigen en experts aan het woord laat over deze erg complexe materie. Waarin ze helaas ervaringsdeskundige is en over vertelde aan Dag Allemaal.

Jij weet wat het betekent om als kind mishandeld te worden. Wanneer besefte jij dat er iets niet klopte?

Mijn vader en moeder hadden vaak slaande ruzie, en ik besefte al vroeg dat dat niet normaal was. Toen ik op m’n elfde eens alleen met mijn vader in de lift stond, heb ik hem op de man af gevraagd waarom ze altijd ­ruziemaakten. “Maar schat, dat is liefde!” zei hij. Toen dacht ik voor de eerste keer: “Gij liegt, dit heeft echt niks met liefde te maken!”

“Ik ken de gevolgen die het heeft in je volwassen leven: moeilijkheden in relaties en seksualiteit, verderzetten van de mishandeling en zelf dader worden, of redder terwijl je jezelf systematisch destructief blijft behandelen”, zeg je over ‘Als Je Eens Wist’.

Ik ben me heel bewust van dat gevaar, ja. Ik heb het één keer meegemaakt dat mijn kinderen sliepen en dat ik de deur op slot ben gaan doen: zo bang was ik dat ik hen iets zou aandoen omdat ik helemaal overstuur was. Dat zijn de demonen die het overnemen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis