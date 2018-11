Hilde Van Mieghem over haar verkrachtingszaak: “Ze vroegen of ik pornoactrice was, alsof het dan wél oké zou zijn dat hij zoiets deed” MVO

23 november 2018

10u03 0 Showbizz In 2012 al vertelde Van Mieghem dat ze in 1999 verkracht werd door een hoog aangeschreven chef. “Het gebeurde terwijl ik sliep, in een hotel. Een ex-kok van president Chirac.” In een podcast van VRT NWS vertelt ze nu ook over de moeilijkheden tijdens het proces. “Niemand geloofde me.”

‘Dark Number' is een podcast van Guy De Troyer en Christine Van Tichel. Guy De Troyer brengt het verhaal van verkrachtingsslachtoffers die geen aangifte deden. Omdat ze niet willen of durven. Ook Hilde Van Mieghem doet haar verhaal.

“Toen ik hem ging aangeven, zowel bij de politie als bij de gerechtspsychiater als bij de gerechtsdokter... uitgelachen is een groot woord, maar er werd toch met een enorm ongeloof gelachen”, herinnert ze zich. “Hij was daar bekend, ze gingen elke week bij hem eten, hij was een grote pief. ‘Nee, je overdrijft, dat kan gewoon niet’, werd mij gezegd. Ik dacht, wat moet ik met die mensen? Het zijn allemaal vrienden van die verkrachter. Ik heb tevergeefs gevraagd naar een vrouw om mijn verhaal aan te doen, maar het gebeurde in een klein Frans dorpje, er was niemand te bekennen. Daar zat ik, alleen met die mannen. Die zaten er gewoon van te smullen, dat was voelbaar.”

Porno

“Ook tijdens het proces werd er constant in vraag gesteld of ik wel acteerde in gewone films, of in pornofilms. Alsof als, als ik een pornoactrice was geweest, het gerechtvaardigd was om mij te verkrachten? Jaren daarna was ik nog aan het denken: heb ik een signaal uitgestuurd dat zei ‘kom mij verkrachten in mijn kamer’... Nee, absoluut niet.”

Niet alleen

Naast Hilde deden ook talrijke andere slachtoffers hun verhaal. Allemaal werden ze verkracht zonder dat ze het achteraf hebben aangegeven. “Een agent zei me dat ik te emotioneel was om aangifte te doen”, vertelt één van de vrouwen. “Maar na wat ik net had meegemaakt? Hoe moest ik me dan voelen?”

“Vrouwen die aangifte doen van verkrachting worden niet altijd serieus genomen”, klinkt het bij experts. “De drempel om aangifte te doen is nog veel te hoog.”