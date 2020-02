Hilde Van Mieghem maakte docu over kindermishandeling: “Ik was bang dat ik mijn kinderen iets zou aandoen” Redactie

11 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik heb altijd gezegd: als mijn kinderen achttien zijn, pleeg ik zelfmoord.” Actrice Hilde Van Mieghem (61) maakte de driedelige Canvas-documentaire ‘Als Je Eens Wist’ niet zomaar. Zij werd als kind zelf het slachtoffer van geweld door haar ouders. De gevolgen daarvan zinderden lang na, maar Hilde zocht én vond hulp.

Ouders die hun kinderen mishandelen, het is jammer genoeg nog in té veel gezinnen de dagelijkse realiteit. Hilde Van Mieghem wil het taboe doorbreken met een unieke driedelige documentaire die getuigen en experts aan het woord laat over deze erg complexe materie. Waarin ze helaas ervaringsdeskundige is en over vertelde aan Dag Allemaal.

Jij weet wat het betekent om als kind mishandeld te worden. Wanneer besefte jij dat er iets niet klopte?

Mijn vader en moeder hadden vaak slaande ruzie, en ik besefte al vroeg dat dat niet normaal was. Toen ik op m’n elfde eens alleen met mijn vader in de lift stond, heb ik hem op de man af gevraagd waarom ze altijd ­ruziemaakten. “Maar schat, dat is liefde!” zei hij. Toen dacht ik voor de eerste keer: “Gij liegt, dit heeft echt niks met liefde te maken!”

“Ik ken de gevolgen die het heeft in je volwassen leven: moeilijkheden in relaties en seksualiteit, verderzetten van de mishandeling en zelf dader worden, of redder terwijl je jezelf systematisch destructief blijft behandelen”, zeg je over ‘Als Je Eens Wist’.

Ik ben me heel bewust van dat gevaar, ja. Ik heb het één keer meegemaakt dat mijn kinderen sliepen en dat ik de deur op slot ben gaan doen: zo bang was ik dat ik hen iets zou aandoen omdat ik helemaal overstuur was. Dat zijn de demonen die het overnemen.

Hoe ben jij erin geslaagd om die demonen te bekampen?

Ik heb veel troost gevonden in het acteren, maar er was een moment dat ik professionele hulp nodig had. Ik heb altijd gezegd: als mijn kinderen ­achttien zijn, pleeg ik zelfmoord. Dan hebben ze mij niet meer nodig. Tot mijn 36ste was ik zeer suïcidaal.

Wat heeft jou doen beseffen dat jij professionele hulp nodig had?

Een kinderpsychiater. Mijn dochter Marie (Vinck, nvdr) begon op een bepaald moment slecht te eten, en toen ben ik met haar naar een psychiater geweest. De tweede keer kwam ze na een kwartier naar buiten: “Mama, die mevrouw wil met ú praten.”

Waarover dan wel?

Zij zei: “Ten eerste: jij hebt ­therapie nodig, want je zit met problemen en jouw kind voelt dat feilloos aan. Zij wil die ­problemen op zich nemen, en daarom eet zij niet meer. En ten tweede: jij bent een veel te lieve moeder. Jij begrijpt alles, maar soms moet je ook eens iets níet begrijpen. Als je dochter niet wil eten, dan mag, nee dan móet jij boos worden.”

Want dat deed jij niet?

Ik had mij voorgenomen om nooit boos te worden op mijn kinderen, door alles wat ik in mijn jeugd had meegemaakt. Gewoon omdat ik een glas melk omgooide, kreeg ik zo’n pak rammel dat ik niet meer kon rechtstaan. Zo wou ik niet worden. Maar die psychiater zei: “Je laat Marie vanavond zelf haar bord opscheppen, en als ze het niet leeg eet, ga jij je kwaad maken.” ’s Avonds was het weer zover: na twee happen wilde ze niet meer eten.

En lukte het, je kwaad maken?

Amai! Er kwam een razernij in me naar boven... Ik was zó boos. Marie bekeek me met open mond, dat had ze nog nooit gezien. Vanaf die dag waren de eetproblemen weg. Kort daarna ben ik in therapie gegaan. Want als je als mama gelukkig bent, is je kind ook gelukkig. Ik zorgde heel goed voor mijn kinderen, maar niet voor mezelf. Ik zat in foute relaties, ik at niet, sliep niet, slikte slaappillen...