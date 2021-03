Hilde Van Mieghem maakt programma over partnergeweld: “Heel bang om in foute relaties te stappen na mijn ervaringen”

ShowbizzOp Canvas start op dinsdag 9 maart een vierdelige documentaire over intrafamiliaal geweld van actrice en regisseur Hilde Van Mieghem (62). In haar kindertijd werd ze zelf geconfronteerd met die problematiek, en het drukte een stempel op haar verdere leven. In een uitgebreid gesprek vertelt ze over die ervaringen, maar ook over de band met haar kleinkind, de zaak-Bart De Pauw en haar eigen liefdesleven. “Ik heb al zo veel therapie achter de rug dat ik nu in staat moet zijn om een gezonde relatie aan te gaan.”