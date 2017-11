Hilde Van Mieghem kent slachtoffers De Pauw persoonlijk: "Ze zijn bang" KV

18u13

Bron: VRT NWS 0 Kristof Ghyselinck Hilde Van Mieghem Showbizz Hilde Van Mieghem is niet verrast door het nieuws over Bart De Pauw. De actrice en regisseur kent verschillende slachtoffers van De Pauw persoonlijk, zo vertelde ze aan VRT NWS.

"De feiten die ik ken zijn ver voorbij de grens. De slachtoffers zijn bang en willen het liefst van al onderduiken", vertelde ze aan VRT NWS. De actrice weet niet of de vrouwen die zij persoonlijk kent ook diegenen zijn die een klacht hebben ingediend bij VRT, maar ze had vandaag nog contact met enkele slachtoffers van De Pauw. De angst van de vrouwen is terecht, zegt Van Mieghem, “want dit kan zo als een boemerang terugkomen. Ik ken dat spelletje. Het liefst van al willen ze onderduiken en niets met de zaak te maken hebben".

Enkele weken geleden deelde Van Mieghem al mee op de hoogte te zijn van verschillende gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de Belgische mediawereld. Nu geeft ze toe dat ze toen verwees naar gevallen waarbij Bart De Pauw betrokken was.