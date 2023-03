Hilde Van haesendonck duikt na ontslag weer even op in ‘Familie’: “Maar collega Ludo Hellinx was minder gewillig”

BVIn 2022 werd ze ontslagen bij ‘Familie’, maar nu verschijnt Hilde van haesendonck opnieuw als Jenny in de soap. Deze week is te gast op het trouwfeest van Benny en Samira. “Ik was zo blij”, zegt Hilde, maar geldt dat ook voor collega en tv-echtgenoot Ludo Hellinx? “Hij stond er weigerachtig tegenover.” In ‘Dag Allemaal’ vertelt de actrice openhartig over het ontslag bij en de mini-rentree in ‘Familie’, en over zoonlief en sterrenchef Seppe Nobels. “Ik was er te weinig voor Seppe en mijn dochter Eline vroeger.”