Hilde De Baerdemaker kampeert in school om haar plusdochter in te schrijven: "Wat een absurde situatie" DBJ

17 april 2018

17u11 10 Showbizz Hilde De Baerdemaker (39) kampeerde afgelopen nacht in de turnzaal van de school waar ze haar plusdochter Sam (11) wilde inschrijven. "Ik heb geen oog dicht gedaan", aldus de actrice.

Je wil alleen het beste voor je kind, en dus ook de beste school. Actrice Hilde De Baerdemaker wilde haar plusdochter Sam inschrijven, maar moest daarvoor noodgedwongen een nachtje doorbrengen in de turnzaal.

"Ik ben heel blij dat ik één van de weinige vrouwen ben met een man die níet snurkt", lacht Hilde. "Ik heb echt geen oog dichtgedaan afgelopen nacht, maar gelukkig verkeerde ik in goed gezelschap. Ik bracht er de nacht door met de mama van mijn stiefkinderen. Het lijkt misschien bijzonder, maar wij hebben een heel goede band."

Discussie

Sam begint in september aan het eerste middelbaar. De school staat hoog aangeschreven en dus troepten tientallen ouders vanaf maandagmorgen samen om zich dinsdagochtend in te schrijven. "Het is absurd dat het nog op zo'n manier gebeurt. Onder de ouders werd er een lijst gemaakt over wie wanneer is toegekomen en in welke volgorde, maar er ontstaat dan bijvoorbeeld een discussie over volmachten. Mag je aanschuiven in de naam van iemand anders? Dat is heel apart allemaal en kan alleen maar in België volgens mij."

Aan de school ligt het volgens de actrice niet. "De directie is maandag komen melden dat ze de deur van turnzaal zouden openlaten zodat we erin konden overnachten. Dat is sympathiek, want ze hóeven dat niet te doen. Het is ook een leuke school, anders zou ik er Sam niet willen inschrijven natuurlijk."

Chips en tripel

En dan begint er een lange nacht. "We hebben eigenlijk de hele tijd getetterd', lacht Hilde. "Op een bepaald moment is Sams tante zelfs langsgekomen met chips en tripel Karmeliet. We hebben het ons gezellig gemaakt."