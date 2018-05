Hilde De Baerdemaeker over plusmama zijn: “Mijn man zijn ex is één van mijn beste vriendinnen” EVDB

26 mei 2018

17u13 0 Showbizz Op zaterdagochtend was Hilde De Baerdemaeker te gast bij Evi Hanssen in ' Het Heilig Huis van Hanssen' op Joe. Daar vertelde ze onder andere over haar eigen tweeling, de kinderen van haar man en plusmama zijn. Hilde kan het enorm goed vinden met Elke, de ex van haar man.

Tijdens het radioprogramma 'Het Heilig Huis van Hanssen' op Joe hadden Evi Hanssen en Hilde De Baerdemaeker over de familiesituatie van Hilde. Daarbij ging het natuurlijk ook over de ex van haar man, Elke, waarmee haar man, Pieter, twee kinderen heeft. "Elke en ik kennen elkaar heel goed. Met de jaren is dat één van mijn beste vriendinnen geworden. Dat is natuurlijk gegroeid, want in het begin is dat moeilijk", vertelt Hilde.

Daarbij hielp het volgens Hilde om te focussen op een positieve situatie en het belangrijkste: de kinderen. "We willen hen goed opvoeden. Mensen bekijken ons gek als we samen op reis of op weekend gaan. Ja, dat kan en dat gaat bij ons. We weten dat we sowieso nog jaren aan elkaar verbonden zijn. Dan kunnen we er evengoed iets fijn van maken. En Pieter en Elke zijn daar de voortrekkers in geweest. Die hebben gewoon gezegd tegen Elke’s vriend en mij: als jullie in ons leven komen, dan nemen jullie het verleden erbij. We zorgen nu samen voor de kinderen en dat schept een band. I love her,uit de grond van mijn hart. Ik vind Elke een fantastische mama."

Vervolgens ging het ook nog over de tweeling van Hilde. "Dat is het schoonste wat mij overkomen is", zegt Hilde wanneer Evi naar haar tweeling vraagt. "Ik heb altijd graag een tweeling gewild, maar de kans was klein omdat het niet in de familie zit. Milan en Sam, mijn stiefkinderen, zijn week om week bij ons en als we dan maar één kindje hadden, zit die een week helemaal alleen. Ik denk dat we dan ook niet aan een vierde begonnen waren, dus idealiter waren het twee in één. Dan lig ik bij de gynaecoloog en dan zegt hij dat er nog eentje is. Ik schoot in de lach toen, omdat ik dat eigenlijk besteld had. Mijn man was dan een beetje in paniek", lacht Hilde.