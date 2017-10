Hilde De Baerdemaeker haalt herinneringen op aan overleden vader Christophe D'Huysser

Dieter Bacquaert Hilde De Baerdemaeker

Voor Hilde De Baerdemaeker (39) is het de eerste Allerheiligen zonder haar vader. Een traditiegetrouw bezoek aan zijn graf zit er niet in, want ze moet die dag repeteren voor de eerste liveshow van Steracteur Sterartiest. ‘Maar dat ik aan hem zal denken op het podium, staat vast’, vertelt ze in Story.