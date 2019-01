Hilde De Baerdemaeker en Ella Leyers spelen mee in Duitse ‘Voodoo’-film DBJ

18 januari 2019

06u46

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz Hilde De Baerdemaeker (40) en Ella Leyers (30) werden in Antwerpen gespot op de set van een Duitse filmopname. De twee actrices spelen mee, net als enkele andere Vlaamse acteurs, maar het is niet bekend welke rol ze zullen vertolken.

De Duitse politiethriller van regisseur Titus Selge speelt zich gedeeltelijk af in België en daarom spelen ook enkele Vlaamse actrices en acteurs mee. Naast De Baerdemaeker en Leyers hebben ook Steve Geerts (De ­Collega’s 2.0) en Tristan ­Versteven (‘De Kotmadam’) een rol. Duitse inbreng is er onder meer van Nina Kunzendorf en Paula Kroh, twee actrices die onder meer meespelen in ‘Tatort’, de langstlopende krimireeks in Duitsland.

Welke rol de Vlaamse actrices en acteurs precies zullen vertolken, wilde niemand verklappen. Maar wel bekend is de naam van de film, ‘Totenfieber’, en dat het verhaal zich in de voodoosfeer afspeelt. Alles draait rond ene Ellen Bouché, een 44-jarige vrouw die in Antwerpen heeft ­gestudeerd. Jaren later moet ze terug naar de stad om er haar overleden dochter, Sarah, te identificeren. Bizar genoeg ontvangt Ellen net op dat moment een ­bericht van haar dochter met de vraag om haar te redden. In ­paniek keert Ellen terug naar het mortuarium, waar het lijk van ­Sarah verdwenen blijkt te zijn.

Ellen begint aan een uitzichtloze zoektocht en wordt daarin bij­gestaan door een oude vriendin, Maggie de Fries. Zij is eigenaar van een kunstgalerie maar ze is ook een aanhanger van een voodoosekte. Via haar connecties in die obscure wereld probeert ze te achterhalen wat er met Sarah is gebeurd… tot ze zelf wordt om­gebracht. Ellen beseft dat haar ­eigen leven gevaar loopt, maar gelukkig kan ze rekenen op de steun van een ietwat dubieuze politieagent, Wouters.