Hilarisch: Will Smith ontmoette zijn grote idool Michael Jackson één keer in... een kast

22 april 2018

Will Smith deed een verrassende onthulling. De topacteur vertelde hoe hij zijn grote idool Michael Jackson één keer ontmoette. Maar dat gebeurde wel in een kast.

Die bizarre ontmoeting vond plaats tijdens een award-uitreiking in Los Angeles. Will was daar om een prijs uit te reiken, maar net toen hij op het podium stond, brak er een gigantisch gevecht uit onder de genodigden. "De security greep meteen in en haalde me van het podium. We gingen backstage een gangetje in, maar plots doken ook daar vechtende mensen op. Plots opende een van die veiligheidsmensen een deur en duwde me daar in. Plots stond ik een in kleine, vuile kast met onderhoudsmateriaal. Bezems en dat soort spul. Ik hoorde een hels kabaal passeren en was er echt niet gerust in. Na een tijdje werd het gelukkig stil. Ik voelde me weer rustig worden tot ik achter me 'hey' hoorde. Ik schrok me rot! Maar toen ik keek wie me aansprak, merkte ik dat het Michael Jackson was. De man die ik al een hele avond wilde ontmoeten! Blijkbaar was hij daar ook in veiligheid gebracht.' Hoewel de situatie op zijn zachts gezegd apart was, begon Michael een heel normaal gesprek. 'Over strips en zo. Het was heel gek. Dit was een van de meest bizarre dingen die me ooit overkwam', aldus Will.

Will vertelde zijn verhaal op zijn eigen YouTube-kanaal. Het filmpje kan je hieronder bekijken.