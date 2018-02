Hilarisch: vroegere First Lady's geven Melania Trump advies EVDB

04 februari 2018

15u26 0 Showbizz In een sketch voor Saturday Night Live is Natalie Portman in de huid van Jackie Kennedy gekropen om 'raad te geven aan Melania Trump'. Het resultaat? Probeer maar eens om niet te lachen.

De sketch begint met Cecily Strong als Melania Trump. Ze zit zichzelf een peptalk te geven ter voorbereiding van de State of Union. Dan verschijnt Natalie Portman als Jackie Kennedy, die de uitspraak "Elke first lady heeft een platform. Jij hebt pesten. Ik had kleine hoedjes." doet.

Daarna verschijnt Kate McKinnon als Hillary Clinton. Haar raad is "Vertel jezelf dat het het waard wordt wanneer je zelf president wordt". Waarna ze er door Melania op gewezen wordt dat ze verloren heeft. De volledige sketch bekijk je hieronder.