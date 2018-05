Hilarisch: Ryan Reynolds strikt Celine Dion voor 'Deadpool 2' EDA

05 mei 2018

13u33 0 Showbizz Dat Ryan Reynolds voor geen stunt verlegen zit, bewijst hij als 'Deadpool' graag. Het internet lacht zich dezer dagen kapot met de videoclip 'Ashes', waarbij de anti-held (op hakken!) in het rond danst. Het nummer wordt gezongen door niemand minder dan Celine Dion.

Dat Celine Dion (50) uitgerekend haar comeback maakt in een filmrelease als 'Deadpool 2' is uiterst verrassend te noemen. Maar de Canadese superster, die voor eeuwig aan Titanic en tranentrekkende ballades zal gelinkt worden, zou de bal hier wel eens volledig raak mee kunnen slaan.

Het nummer veroverde in geen tijd sociale media, niet omdat het zo'n fantastisch goed nummer is (het is zeker ook niet slecht) maar wel door de hilarische videoclip die erbij hoort. Die werd op amper 2 dagen tijd al meer dan 7 miljoen keer bekeken op Dion's eigen videokanaal.

Terwijl de diva het nummer in aloude Dion-stijl staat te zingen op een podium, wordt ze plots vergezeld door het personage van Ryan Reynolds die een weergaloze balletroutine uit z'n rode pakje schudt. Bekijk het hier:

Begin dit jaar moest Celine Dion nog enkele optredens afzeggen wegens gezondheidsproblemen en inmiddels wachten haar fans al meer dan twee jaar op nieuw werk. Nu is ze dus terug.

"Over de jaren heen heb ik geweldige songs mogen zingen en ben ik betrokken geweest bij prachtige projecten", vertelde Celine op Instagram. "'Ashes' is één van die nummers en ‘Deadpool 2’ is off-the-charts! Neem de meest waanzinnige rit van je leven wanneer Deadpool 2 in de zalen landt.... You’ll be laughing your “ashes” off! - Céline xx…"

De tekst van de ballade is behoorlijk zwaarwichtig voor een komedie als Deadpool, aangezien het gaat om de heropbouw van een leven nadat het in puin viel.

In haar asgrijze jurk gooit la Dion zich op het eind van het nummer op het podium en eindigt de scène. Of ook niet...

"Celine! Dat was amazing!", gilt Deadpool, waarop hij de actrice vraagt om (letterlijk) een toontje lager te zingen. "Het is té goed. Je bent een 11 en we moeten je naar een 5 brengen. 5 en half, maximum", klinkt het.

Waarop Dion de nu al legendarische oneliner toewerpt: "Luister, deze stem gaat alleen maar tot 11, dus rot op Spiderman."

De opnames van de videoclip, waarvoor een ervaren stand-in werd gebruikt- zouden ook deel uitmaken van de echte film.

Maar om te ontdekken hoe of wat? Dat moeten we op 16 mei zelf ontdekken in de bioscoop.