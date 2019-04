Hilarisch: Qmusic-dj’s coveren K3 KD

Qmusic-dj's Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck hebben een hilarische cover van 'De 3 Biggetjes' opgenomen ter ere van 20 jaar K3. Het trio kroop zelf in een biggetjesoutfit, net zoals oud-K3'tjes Karen, Kristel en Kathleen dat indertijd deden.

Daarnaast nam ook Sean Dhondt een K3-cover op. Hij leverde een stoerdere versie van het nummer ‘Feest’ af. In tegenstelling tot de oude K3'tjes trok hij voor de videoclip geen cheerleaderpakje aan.

Om de 20ste verjaardag van K3 nog meer in de verf te zetten, geeft VTM KIDS tickets weg voor het verjaardagsconcert van de meidengroep. Een meet & greet met Hanne, Marthe en Klaasje is bovendien inbegrepen in de prijs. Deelnemen kan via de website vtmkids.be.