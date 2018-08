HILARISCH. Pascal Braeckman zingt nummertje van Clouseau op achtbaan aan 117 km per uur TDS

30 augustus 2018

17u30

Phantasialand

Onlangs was Pascal Braeckman, de goedlachse cameraman en sidekick van Tom Waes, te gast themapark Phantasialand in Brühl bij Keulen. Hij nam er deel aan de Taron-Challenge: een lied zingen aan 117km per uur op Taron, ‘s werelds snelste achtbaan van zijn soort. Hij zong het gekende nummer van Clouseau 'Zwoele zomermiddag' tot op het einde van de rit. Hij daagt nu - hoe kan het ook anders - niemand minder uit dan Koen Wauters en Tom Waes.