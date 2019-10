Hilarisch: Kris Wauters en Dany Verstraeten bezoeken tentoonstelling over hun beruchte ‘auto-foto’ KD

02 oktober 2019

19u33 0 Showbizz Dany Verstraeten en Kris Wauters zijn al geruime tijd razend populair op Facebook dankzij de eerder onbekende Vincent Schroeven. De jonge Belg maakte online furore met de Facebookpagina ‘Elke dag dezelfde foto van Kris en Dany’, waar - je raadt het al - elke dag dezelfde foto van Kris en Dany geplaatst wordt. Nu de pagina ermee ophoudt, sluit de bedenker af met een expositie. Kris en Dany konden daar niet ontbreken.

De twee heren vertelden op de expositie waar de foto ontstaan was. “Dany presenteerde het automagazine van VTM en ik had daar elke uitzending een item in”, herinnert Kris zich. Toen Dany stopte met de presentatie, nam Kris de microfoon over. Omdat er foto’s nodig waren voor het persbericht over de overdracht, poseerden de twee tv-gezichten in een autootje. En zo werd de legendarische foto gemaakt. Gelukkig zien zowel Kris als Dany de humor van de Facebookpagina in. “Ik vond het meteen grappig”, geeft Kris toe. “Als je een bekend gezicht bent, wordt er op het internet toch met je gelachen. Ik vind dit echt hilarisch.”