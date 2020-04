Hilarisch: Jens Dendoncker vertelt over ‘licht erotische’ dromen over Marc Van Ranst SDE

Heel wat mensen ervaren tijdens de coronacrisis dromen over Marc Van Ranst. Eén van hen is Jens Dendoncker, zo vertelt hij in ‘Vandaag’. En zijn dromen gaan zelfs een tikkeltje verder dan een eenvoudige droom over de gekleurde truien van Van Ranst, biecht hij op.