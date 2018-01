Hilarisch: Australische drag queen verliest rok op showtrap Van een entree gesproken... EDA

Bron: Twitter 1 Reporters Courtney Act. Was het ook allemaal een 'act'? Showbizz De Australische drag queen Courtney Act is wereldnieuws. Tijdens haar live entree in 'Celebrity Big Brother', waarin de kandidaten worden voorgesteld voordat ze het huis in gaan, verloor Courtney haar rok op de showtrap.

Kijkers van de live-uitzending van 'Celebrity Big Brother' op de Britse zender Channel 5 wisten even niet hoe diep hun plaatsvervangende schaamte ging toen ze Courtney met de zeemeerminnenrok zagen worstelen in de hoop haar 'bescheidenheid' te bedekken.

Dat laatste mislukte gigantisch. Secondenlang was het ingetapete geslachtsdeel van de dragqueen in beeld te zien. En liep ze met de billen bloot de catwalk op. De regie van de tv-show greep meteen in door close-ups van het cruciale moment te voorkomen en Britse kijkers voor een shock te behoeden. Maar de fotografen die aan de kant stonden, legden andere 'shots' op de gevoelige plaat vast.

Op social media spreekt Courtney van 'een onvergetelijke entree'.

Well that was an unforgettable entrance! Watch Courtney on @bbuk on @channel5_tv or catch-up online https://t.co/JK4u9tEQoI #CBBShaneJ #CBB pic.twitter.com/kCwe5AQP0W Courtney Act(@ courtneyact) link

Al speculeerden fans onmiddellijk of de drag queen -die geboren werd als Shane Jenek- de 'wardrobe malfunction' niet opzettelijk in scène had gezet om haar grote debuut te maken.

Shane Jenek komt, wat betreft tv-optredens, niet onbeslagen op het ijs. Hij is bekend van Australian Idol, RuPaul’s Drag Race en het realityprogramma Single AF van MTV.

Can you *bare* to watch? Tune into the @bbuk house tonight on @channel5_tv at 9pm #CBB #CBBShaneJ pic.twitter.com/mPFEboGZLs Courtney Act(@ courtneyact) link