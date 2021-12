“Hij was makkelijker om mee te werken dan sommige mensen”: Bart The Bear II, de diva met de scherpe tanden, is overleden

FilmHij verscheen in maar liefst twaalf films en series, waaronder ‘Game of Thrones’ en ‘Into the Wild’ en had een nettowaarde van zo’n 6 miljoen dollar. De vorige week overleden Bart the Bear II was dan ook een succesvolle filmster, zij het dan eentje met héél veel haar en scherpe tanden. Een verhaal over beren als filmsterren, opvoeden met de hand en of ze niet beter af waren geweest in het wild. “Wanneer de beer uit z’n trailer kwam, moesten we allemaal applaudisseren.”