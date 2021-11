“Hij was een verademing”: ‘Meneer Natalia’ Frederik Binst treedt voor het eerst op de voorgrond in ‘James De Musical’

TV De pornocom­men­ta­tor in Jeroen Perceval en wat zit er onder de pet van Bockie? Dit was ‘De Slimste Mens’

De Hollandse overheersing is voorbij. Alvast tot bij de finaleweken, waar Arjen Lubach en nog meer Merol zonder twijfel hun stempel zullen drukken. Maar nu kreeg de Hollandse zangeres in de finale een koekje van eigen deeg. Nieuwkomer Jeroen Perceval liet zich ongegeneerd strategisch zakken in de finale en speelde zo Merol vlot naar huis. Zij is wel de beste speler van het seizoen met liefst negen deelnames. O ja, de Iraans-Belgische Dena Vadhani won voor de tweede keer op rij.

24 november