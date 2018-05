Hij was al Sherlock Holmes en Dr Strange, maar nu wordt Benedict Cumberbatch ook spion TC

06 mei 2018

07u30 0 Showbizz De Britse topacteur Benedict Cumberbatch heeft een nieuwe filmrol te pakken. Hij zal de bekende spion Greville Wynne spelen in de nieuwe prent 'Ironbark'.

'Ironbark' vertelt het waargebeurde verhaal over Greville Wynne, een Britse spion tijdens de Koude Oorlog, die samen met een Russische contraspion informatie verzamelde die ervoor zorgde dat Cubaanse rakettencrisis kon worden opgelost. Hij werd nadien ontmaskerd door de KGB en gevangen genomen. Maar hij herwon zijn vrijheid toen hij werd geruild voor betrapte Russische spionnen. 'Ironbark' wordt dus een spannende, realistische thriller, waarmee Cumberbatch alweer een andere weg inslaat als acteur. Benedict raakte vooral bekend dankzij de tv-reeks 'Sherlock', waarin hij de rol van de beroemde detective speelt, en als Dr Strange in de Marvel-films. Hij was ook de stem van de draak Smaug in de 'Hobbit'-trilogie en was genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in het oorlogsdrama 'The Imitation Game'. Nu hebben zijn vele vrouwelijke fans, de zogenaamde 'Cumberbitches', dus weer iets nieuws om naar uit te kijken.