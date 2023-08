“Hij was 47, ik amper 15": Duitse vrouw getuigt over seksuele relatie met Rammstein-zanger Till Lindemann

ShowbizzTill Lindemann (60) blijft de krantenkoppen domineren. In het Duitse tijdschrift ‘Der Spiegel’ getuigt een 28-jarige vrouw over de seksuele relatie die ze op amper 15-jarige leeftijd zou hebben gehad met de toen 47-jarige frontman van Rammstein. Lindemanns advocaten hebben een klacht ingediend tegen de publicatie.

‘Der Spiegel’ meldt dat Lindemann in 2011 een seksuele relatie is begonnen met een toen 15-jarig meisje. De beweringen zijn volgens het tijdschrift gebaseerd op getuigenissen van de jonge vrouw, die worden bevestigd door haar vrienden en familieleden. Volgens de getuigenis had de Duitse vrouw een nauwe band met Rammstein: ze was de beste vriendin van de dochter van een bandlid. Op die manier ontmoette ze Lindemann voor het eerst op vakantie in 2010. Ze dronken toen samen alcohol en zoenden met elkaar.

Beiden bleven in contact en later bezocht ze Lindemann meermaals in zijn appartement in Berlijn, vertelt de vrouw. Daar hadden ze seks. De toen 47-jarige zanger verzekerde haar dat hij verliefd was, en zij voelde zich ook verliefd op dat moment. Maar de affaire met het meisje vond plaats toen Lindemann een relatie had met presentatrice Sophia Thomalla, met wie hij van 2011 tot 2015 samen was.

Haar vader greep in

De relatie duurde volgens de vrouw enkele maanden. In 2012 kwam haar vader erachter. “Ik was woedend”, vertelt hij aan ‘Der Spiegel’. Volgens het artikel confronteerde hij zijn dochter, waarop ze alles toegaf. De vader zorgde er toen voor dat de relatie onmiddellijk beëindigd werd, hij liet haar alle social media-accounts verwijderen en nam haar telefoon af. Maar: de vader deed géén aangifte tegen Till Lindemann. In plaats daarvan nam hij contact op met Lindemann en de twee hadden een gesprek. Lindemann verklaarde toen volgens de vader dat hij van het meisje hield.

De relatie had nog vele gevolgen voor de minderjarige. Volgens ‘Der Spiegel’ begon ze veel alcohol te drinken, spijbelde ze en verliet ze haar ouderlijke woning voordat ze 18 werd. In 2016, toen ze 21 was, ontmoette ze Lindemann opnieuw. Ze hadden naar eigen zeggen verschillende keren vrijwillige seks, tot het contact in 2019 definitief werd verbroken.

Lang genoeg gezwegen

Waarom de vrouw nu pas met haar verhaal naar buiten treedt? Ze heeft naar eigen zeggen “lang genoeg gezwegen” en beseft nu pas hoe schadelijk de seksuele relatie met Lindemann was. De vrouw vindt het “een klap in het gezicht van alle vrouwen” dat Rammstein de beschuldigingen van tafel schuift.

Eind mei werden de eerste beschuldigingen tegen Lindemann openbaar. De band en Lindemann hebben deze altijd ontkend. Lindemann heeft geen reactie gegeven op vragen over de onthullingen van ‘Der Spiegel’. Wel hebben zijn advocaten een aanklacht ingediend tegen de publicatie, waartegen het Duitse tijdschrift zich verzet. Volgens het tijdschrift schreef een van Lindemann’s advocaten in verband met dit juridische geschil dat Lindemann “nooit seks zou hebben met minderjarigen”.

