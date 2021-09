Hij vond z’n bruid in Brussel en eist de troon in Rusland op: ​dit is groothertog Georgi, erfgenaam van de laatste Tsaar

Showbizz IN BEELD. Veel Pfaffs en een trainende Ian Thomas op première ‘The Bodyguard’

5:49 Vanavond ging in Studio Zuid in Antwerpen ‘The Bodyguard’ in première, een musical gebaseerd op de gelijknamige filmklassieker met Whitney Houston die vol drama, verboden liefde, rauwe emotie en natuurlijk wereldhits als ‘I Will Always Love You’ zit. En dat wisten de aanwezige BV’s enorm te smaken. Letterlijk, want ‘The Bodyguard’ is een dinner show en al dat lekkers is van de hand van sterrenchef Dominique Persoone.