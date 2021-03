"Hij kan het beest in zich niet temmen": zorgde nieuwe vlam voor breuk tussen André Hazes en Monique?

"Nu we beiden weten definitief voor elkaar te kiezen, is alles nog intenser. Monique is mijn alles. Ik hou zoveel van die vrouw." André Hazes vertelde onlangs tijdens een gesprek met deze krant nog vol trots hoe hij op 12 december dé vraag gesteld had aan zijn 'Moon'. In een afgehuurd museum in Rotterdam, mét pianist en honderden kaarsjes nam Hazes afscheid van een - tot dan toe - leven vol excessen, want "tegen de oude André had ze ongetwijfeld 'nee' gezegd".