“Hij jankte als een kleine baby toen hij haar weer zag”: bekijk hier exclusief de eerste aflevering van ‘Love Island Rewind’

Rita Baga van 'Canada's Drag Race' presen­teert Belgische versie van 'RuPaul's Drag Race'

Er duiken steeds meer details op over ‘Drag Race Belgique’, de Belgische versie van ‘RuPaul’s Drag Race’. Ondertussen weten we namelijk wie de show mag presenteren. Rita Baga, die al te zien was in ‘Canada’s Drag Race’, wordt straks de host van het programma.

