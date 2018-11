Hij hield het maandenlang verborgen: Gilles De Schryver is papa van Olivia Coco IDR

24 november 2018

00u00 0 Showbizz Hij heeft het lang geheim kunnen houden, want nu pas is bekend geraakt dat acteur Gilles De Schryver (33) afgelopen zomer voor de eerste keer papa is geworden. Hij en z'n Tsjechische echtgenote Kristýna werden in augustus trotse ouders van Olivia Coco. "Ons droommeisje stelt het bijzonder goed, en beide ouders zitten op een roze wolk", aldus een dolgelukkige Gilles.

Binnenkort is De Schryver trouwens te zien in 'Torpedo', de allereerste Vlaamse duikbootfilm. Die opnames liepen voor een groot stuk gelijk met Kristýna's zwangerschap. Eind juli vertelde Gilles nog: "Ik heb mijn gsm voortdurend bij me. Behalve tijdens het filmen, dan ligt die bij de productie. Iedereen weet dat de kans bestaat dat ik hét telefoontje krijg. En dan spring ik in mijn auto en ben ik onmiddellijk weg."