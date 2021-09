“Hij hield de band bij elkaar”: Mick Jagger reageert op het overlijden van drummer Charlie Watts

“Charlie was er altijd”, vertelt Mick Jagger in het interview. De drummer overleed op 24 augustus. Hij was 80 jaar oud. “Hij speelde altijd prachtig en wilde gerust discussiëren over hoe we het beter konden doen. Hij hield de band muzikaal bij elkaar, want hij was de rots waarrond de rest gebouwd werd. Naast het muziek spelen hebben we nog geweldige tijden samen meegemaakt. We gingen vaak samen naar cricket kijken. En wanneer we samen waren, praatten we niet over muziek. We hadden het dan bijvoorbeeld over kunst, waar hij meer vanaf wist dan ik. Het is zo’n groot verlies voor ons allemaal", zucht Mick Jagger. “Het is heel erg moeilijk. Maar we hebben geweldige tijden beleefd, en Charlie heeft geweldige muziek gemaakt."