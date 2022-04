“Hij heeft rust nu”: Peter Hintjens over het overlijden van broer Arno

BV Bel­pop-icoon Daan over Arno: “Ik keek enorm naar hem op”

De Belgische zanger Daan zat vandaag in het VTM Nieuws, waar hij vertelde over één van zijn idolen: Arno Hintjens, die vandaag helaas overleden is. Daan woonde net als Arno lang in Brussel. “We hebben vaak samen in L’Archiduc gezeten”, zegt hij. “Aan het begin van mijn carrière speelde ik vaak vlak voor of na hem tijdens festivals. Ik keek enorm naar hem op.”

23 april