"Hij gaf bijna 10.000 euro uit aan strippers": niemand had verwacht dat huwelijk van Zweeds koningspaar Carl Gustaf en Silvia zou overleven

“Ik voelde me vaak alleen”, durft koningin Silvia toe te geven als ze praat over dat eerste jaar van haar huwelijk met koning Carl XVI Gustaf. “Pas op,” zegt ze, “iedereen had goede bedoelingen, hé. Iedereen wilde me steunen, iedereen was er voor me. En mijn echtgenoot was geweldig. Hij zei: ‘Zeg wat je denkt, leg uit wat je wilt en zeg wat je gaat doen.’ Hij was echt mijn steun en toeverlaat.” Silvia wijt haar eenzaamheid vooral aan het gebrek aan een vrouwelijk rolmodel als koningin. “Prinses Sybilla, de moeder van de koning, leefde niet meer. Zij kon me dus niet uitleggen wat de taken van een koningin waren. Gelukkig was er prinses Christina, ik heb veel steun gekregen van mijn schoonzusje.” Silvia wordt dan ook niet in koninklijke kringen geboren, ze is de enige dochter van de Duitse zakenman Walther Sommerlath en de Braziliaanse Alice Soares de Toledo. Ze wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren in Duitsland, maar het gezin Sommerlath verhuist in 1947 naar Brazilië, waar Silvia opgroeit in São Paulo. Tien jaar later keren de Sommerlaths terug naar Duitsland, waar Silvia later aan de slag zal gaan op het Argentijnse consulaat in München. Ze is gastvrouw gedurende de Olympische Spelen in 1972, en tijdens de Winterspelen van 1976 in Innsbruck is ze hoofd Protocol. Maar het zijn de Spelen van München die haar leven voorgoed zullen veranderen. Op een dag neemt ze als gastvrouw de toenmalige kroonprins van Zweden, Carl Gustaf, onder haar vleugels, en ze maakt een enorme indruk op hem. Hij vraagt haar uit voor een etentje, diezelfde avond nog. “Het klikte meteen tussen ons”, zegt hij hier later over. Silvia is overigens best bekend met Zweden, zegt ze. “Mijn vader werkte voor het Zweedse bosbeheer en het Zweedse staalbedrijf Uddeholm in Brazilië. Er kwamen dus veel Zweden bij ons over de vloer. Ze brachten boeken en muziek mee. En haringen”, lacht ze.