"Hij gaf bijna 10.000 euro uit aan strippers": niemand gaf het huwelijk van Carl Gustaf en Silvia van Zweden enige kans

“Ik voelde me vaak alleen”, durft koningin Silvia toe te geven als ze praat over dat eerste jaar van haar huwelijk met koning Carl XVI Gustaf. “Pas op” zegt ze, “iedereen had goede bedoelingen, hé. Iedereen wilde me steunen, iedereen was er voor me. En mijn echtgenoot was geweldig. Hij zei: ‘Zeg wat je denkt, leg uit wat je wil en zeg wat je gaat doen.’ Hij was echt mijn steun en toeverlaat.” Silvia wijt haar eenzaamheid vooral aan het gebrek aan een vrouwelijk rolmodel als koningin. “Prinses Sybilla, de moeder van de koning, leefde niet meer. Zij kon me dus niet uitleggen wat de taken van een koningin waren. Gelukkig was er prinses Christina, ik heb veel steun gekregen van mijn schoonzusje.”