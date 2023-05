Hij blijft dan toch muziek maken: Ed Sheeran wint plagiaatzaak

muziekHij wilde stoppen met z’n muziekcarrière als hij schuldig werd bevonden aan plagiaat, maar zo ver komt het niet voor Ed Sheeran. De rechtbank in New York oordeelde dat ‘Thinking Out Loud’ onvoldoende gelijkenissen vertoont met ‘Let’s Get It On’ van wijlen Marvin Gaye.

Sheeran werd aangeklaagd door de erfgenamen van wijlen Ed Townsend, de mede-auteur van ‘Let’s Get It On’. Volgens hen vertoonde ‘Thinking Out Loud’ - één van de bekendste hits van Sheeran - opvallend veel gelijkenissen met het nummer dat Marvin Gaye in 1973 uitbracht. De rechter in New York stelt echter dat er van plagiaat geen sprake is, waarmee de rechtszaak - die al in 2017 werd aangespannen - een goede afloop kent voor de Britse ster.

Stoppen met muziek

Om z’n gelijk te halen, moest Sheeran weliswaar een hele week getuigen. Tijdens het proces kregen de juryleden argumenten van beide partijen te horen, waren er een paar korte meezingmomenten waarbij Sheeran ook gitaar speelde én werd er ook een mash up van beide nummers afgespeeld. Zowel Sheeran als Amy Wadge - die meeschreef aan ‘Thinking Out Loud’ - kwamen tijdens de hoorzitting aan het woord, en benadrukten dat ze ‘Let’s Get It On’ niet plagieerden. “Wanneer je liedjes maakt, weet je dat ook mensen na jou dat zullen doen”, legde hij uit. Daarnaast vertelde Sheeran dat hij vaak mash ups maakt. Zo zou hij ‘Thinking Out Loud’ ook gecombineerd hebben met ‘Crazy Love’ van Van Morrison en Dolly Parton’s ‘I Will Always Love You’.

De Britse singer-songwriter vertelde de rechtbank dan ook de beschuldiging van diefstal hem zwaar viel. Meer zelfs: Sheeran gaf aan dat hij zou stoppen met muziek maken als hij veroordeeld werd. “Als dat gebeurt, ben ik klaar, ik stop”, liet hij optekenen. “Ik vind het echt beledigend om mijn hele leven hard te werken als artiest en songwriter, en dat iemand dat zomaar van mij zou afpakken.” Zo ver komt het dus niet.

KIJK. Oordeel zelf: lijken ‘Thinking Out Loud’ en ‘Let’s Get It On’ op elkaar of niet?



Niet de eerste keer

Voor Sheeran - die door dit proces de begrafenis van z’n oma miste - is het niet de eerste keer dat hij een plagiaatzaak moet uitvechten, én ze wint. Vorig jaar werd hij in het Verenigd Koninkrijk namelijk voor de rechter gedaagd door twee minder bekende songwriters. Zij vonden dat Sheeran een deel van een van hun nummers had gebruikt voor ‘Shape Of You’, z’n monsterhit uit 2017. De rechter was het daar niet mee eens, en oordeelde dat Ed ‘noch opzettelijk noch onbewust’ iets had gekopieerd. Na die heisa loste de Brit een videoverklaring, waarin hij ongegronde auteursrechtclaims als schadelijk bestempelde.

Sheeran bevond zich indertijd bovendien op een bijzonder laag punt in z’n leven. De ster worstelde met geestelijke gezondheidsproblemen, moest het verlies van z’n goede vriend Jamal Edwards verwerken én z’n zwangere vrouw bijstaan in haar strijd tegen een kwaadaardige tumor. Die turbulente periode komt aan bod in ‘The Sum Of It All’, een mini-documentaire op Disney+. “De serie behandelt onderwerpen waar iedereen mee worstelt”, vertelde Sheeran afgelopen week tijdens de avant-première. “Iedereen kent verdriet, wordt geconfronteerd met mentale problemen en ziekte. Dat is bij mij niet anders.”

Nog een zaak in de maak?

Het lijkt er trouwens niet op dat Sheeran snel van z’n plagiaatellende verlost is. Zo heeft een bedrijf uit New York, dat de auteursrechten heeft op ‘Let’s Get It On’, ook een probleem met ‘Thinking Out Loud’. Of de rechter dan wél in het voordeel van het andere kamp oordeelt, zal later blijken.

