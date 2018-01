Hier is ze dan: de affiche van Boefs langverwachte XXX-parodie DBJ

Elise Van Vlaanderens xxx-versie van Patser Showbizz De hele heisa rond de Nederlandse rapper Boef, maar ook de première van Adil El Arbi's en Bilall Falla's derde langspeler 'Patser' inspireerde Elise Van Vlaanderen voor haar eerste XXX-prent. De gelijkenissen met de affiche van 'Patser' zijn in ieder geval treffend.

De Nederlandse pornosterren Jentina en Mandy Slim zullen de 'kechs' (Marokkaans-Arabisch voor ‘sletten’) vertolken. Pornoacteur Marvin Straight zal de rol van Boef op zich nemen. Volgens Elise is hij de perfecte kandidaat.

Ze vermeldt ook dat ze deze parodie uitzonderlijk gratis online in Vlaanderen en Nederland zal aanbieden. “Want wie is nu de kech in het verhaal?” besluit ze.

Elise vindt dat Boef een lesje heeft verdiend. ‘Boef, de afrekening’ wordt haar eerste pornoproductie. Enkele weken terug nam ze de fakkel over van pornokoning Dennis Black Magic, die uit de Belgische pornowereld stapt.

Vandaag raakte ook bekend dat de muziek van Boef gewoon in de film Patser blijft. “Het feit dat het nummer goed bij de film past, staat los van de discussie over Boef nu”, zegt een woordvoerster van de Belgische distributeur KFD. “Het is een van de twintig nummers op de soundtrack. Daar gaan we niets aan veranderen.”