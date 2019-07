Exclusief voor abonnees Hier herstelt Stefan Everts in alle rust en privacy van malaria: “Er moet misschien nog meer geamputeerd worden” VVDW

31 juli 2019

06u00

Bron: Story 3 Showbizz Ex-motorcrosser Stefan Everts (46) houdt van zijn privacy. Hij koos dan ook bewust voor een villa met een riante tuin én een bos, waar hij woont met zijn vrouw Kelly (43) en hun kinderen Liam (bijna 15) en Mylee (8). Voluit genieten van zijn prachtige domein lukt momenteel niet, want hij herstelt nog steeds van de malaria die hij eind vorig jaar opliep in Congo. Het blad Story mocht binnenkijken in het stekje van de voormalige motorcrosser.

Maar liefst vijf hectare groot is het domein waar Stefan Everts en zijn gezin sinds tien jaar wonen. Hun villa ligt verscholen achter een oprijlaan met platanen. Op het prachtige domein met zwembad, bos en speelweide waan je je het hele jaar door op vakantie. “Ik droomde altijd al van een groot stuk grond met een oprijlaan, om afgezonderd van de buitenwereld te kunnen leven, in alle privacy”, vertelt Stefan. “Dit is voor mij de perfecte plek om te wonen. Ik ben heel graag thuis. De oude boerderij die op deze lap grond stond, hebben we volledig afgebroken. De bakstenen hebben we onder meer gebruikt voor onze wijnkelder en een bed voor onze kinderen.”

Het duurde wel bijna vier jaar vooraleer jullie hier effectief konden wonen.

Stefan: “Klopt, helaas liep de procedure voor de bouwvergunning niet van een leien dakje. We moesten ons aan veel regels houden. Maar de gemeente mag niet klagen: we hebben voor extra groen gezorgd door extra bomen te planten.”

Er lopen hier ook ezels en pony’s rond.

Stefan: “Die dieren zijn er gekomen omdat we dankzij hen minder gras moeten maaien. Onze buurman houdt zich bezig met de dagelijkse verzorging van de beesten, omdat wij vaak niet thuis zijn door de motorcrosswedstrijden van Liam.”

