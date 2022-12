“Hier ben ik dan”: Mathias Coppens en vriendin Linn verwelkomen zoontje

Celebrities Jeremy Clarkson reageert op heisa na column over Meghan Markle: “Ik ben geschokt”

Jeremy Clarkson heeft van zich laten horen nadat hij op sociale media flinke kritiek had gekregen op een column die hij schreef over Meghan Markle (41), de vrouw van de Britse prins Harry (38). De 62-jarige Britse presentator is duidelijk geschrokken en belooft in de toekomst voorzichtiger te zijn.

19 december