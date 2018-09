Heuglijk jubileum in ‘Thuis’: Rosa en Steven zorgen voor 25ste huwelijk in de soap hans luyten

13 september 2018

20u35 1 Showbizz ‘Thuis’ blijft de verrassende wendingen opstapelen. Na het ongeval van Britney, het vluchtmisdrijf van Stan en de exit van Mayra en Waldek, was er donderdagavond een huwelijksaanzoek. Steven en Rosa gaan trouwen!

Steven (Ben Van Ostade) diepte een ring op en vroeg Rosa Verbeeck (Annick Segal) ten huwelijk. Er klonk een volmondig ‘ja’. Voor de weduwnaar wordt het zijn tweede huwelijk, voor Rosa haar derde. Zij was in het verleden twee keer getrouwd met Waldek en stond ook al eens met Luc voor het altaar, maar bedacht zich toen op het laatste moment.

‘Thuis’ is daarmee toe aan een mooi jubileum, want Rosa en Steven zorgen hiermee voor het 25ste huwelijk in 24 seizoenen. Minder goed nieuws: van de 24 koppels die elkaar in het verleden al het jawoord gaven, zijn er vandaag nog maar drie samen. Al de andere duo’s zijn ondertussen gescheiden of zagen hun huwelijk ontbonden door de dood van een van de partners. De drie gelukkige liefdesduo’s die voorlopig nog alle stormen overleven, worden gevormd door Frank met zijn Simonne, Peter met Femke en Nancy met Dieter. Ligt er voor Steven en Rosa wel een lang en gelukkig leven weggelegd? Steven is ALS-patiënt, weet dat hij niet meer kan genezen en voelt zich voortdurend aftakelen. De tijd die hem nog rest, wil hij als een gelukkige echtgenoot doorbrengen. Maar hoeveel tijd rest hem nog?

Grote vraag is ook of Rosa’s dochter Peggy (Sally-Jane Van Hoorenbeeck) niet op het jawoord van haar mama aanwezig moet zijn. De dochter van Rosa en Frank verdween twee jaar geleden met haar partner Bennie (Mark Tijsmans) naar Portugal. Tijd voor een reünie?