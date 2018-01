Heugelijk nieuws voor de fans van Christina Aguilera TC

25 januari 2018

Showbizz Popster kondigt aan dat ze na vijf jaar eindelijk weer een album zal uitbrengen. Dat zou nog dit jaar te koop moeten zijn.

Hoever het precies staat met de opnamen van het nieuwe album wil de ster voorlopig niet kwijt. Volgens haar entourage wordt er volop aan gewerkt. Xtina bracht de voorbije jaren wel al enkele singles uit, waaronder ook een paar duetten. Vermoed wordt dat die ook op het nieuwe album te horen zullen zijn. De zangeres hoopt dat ze na de release van het album ook een nieuwe wereldtournee kan afwerken. Bijgevolg kan dit hele project gerust als een comeback beschouwd worden. Voor haar betekent dit toch een terugkeer naar de muziek, nadat ze de voorbije jaren vooral actief was als jurylid in de Amerikaanse versie van 'The Voice'.