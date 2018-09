Het zoontje van Mathijs Scheepers werd op 29 weken geboren: "Hoe harder ge het wilt, hoe trager de tijd voorbij gaat" KDL

26 september 2018

10u00

Mathijs Scheepers (43) staat momenteel op de planken met de monoloog 'Sue me modderfokker'. Daarin heeft de acteur, bekend van series als ' Kinderen van Dewindt' en 'Vermist', het over een uit de hand gelopen burenruzie, maar ook over Elvis, zijn veel te vroeg geboren zoontje. Voor Famme.be schreef Mathijs zes columns over de zware zwangerschap van zijn vrouw Lidia.

Mathijs begint zijn eerste column met het moment waarop ze te horen kregen dat de zwangerschap niet helemaal verliep, zoals het hoorde. Lidia, de partner van de acteur, was op dat moment 20 weken zwanger. "Uw zoontje heeft een klein gaatje gemaakt in de zak met water waar hij in zit en daardoor loopt die zak nu zachtjes leeg. En als die helemaal leeg is voor hij negen maanden oud is, dan is hij dood. Dus het is kwestie van zo weinig mogelijk te bewegen en te hopen dat uw zoontje een beetje meewerkt door misschien af en toe voor dat gaatje te gaan liggen en zo het leeglopen wat tegen te houden", schrijft Mathijs de woorden van de arts neer. Vanaf dat moment moest Lidia dag en nacht plat volledig liggen, tot de dag van de bevalling. "Ze deed dat heel goed, maar soms zag ik haar alleen in haar zetel liggen, heel stil en dan voelde ik hoe zij zich diep vanbinnen afvroeg: 'wat heb ik verkeerd gedaan?'", schrijft de acteur.

Traag beestje

De tijd gaat vanaf dan traag vooruit en het platliggen spaart Lidia jammer genoeg niet. Op een bepaald moment stroomt het bloed tussen haar benen, wanneer ze in de douche staat, maar die onverklaarbare bloeding stopt gelukkig even later na een helse tocht naar het ziekenhuis. Vanaf dan is Mathijs zich des te meer bewust van de tijd, en hoe traag die wel niet gaat. "We hebben dat geprobeerd tijdens dat platliggen, de tijd sneller laten gaan. Maar dat lukte niet. Want ge zit heel den tijd te hopen dat die 28 weken zo rap mogelijk voorbij gaan zijn. Maar hoe harder ge dat wilt, hoe trager de tijd voorbij gaat. Lastig beestje. Tijd", schrijft Mathijs in zijn derde column.

'Ze weten niet goed wat er is, maar ge kunt het best nu komen', zeggen ze. Ik heb toen het wereldrecord snel kleren aandoen en in uw auto springen gevestigd. Mathijs Scheepers

Infectie

Begin september wil de gynaecoloog dat Lidia, na een hele reeks onverklaarbare bloedingen, naar het ziekenhuis gaat. Om Lidia en de baby te beschermen. "Ge ligt dan op de MIC, dat betekent Maternal Intensive Care, dus de intensive care-afdeling", schrijft Mathijs. "Dat wilt toch al iets zeggen. Ge ligt daar niet met een verstuikte duim ofzo. Alle vrouwen die daar liggen zijn zwanger en zitten in de shit." Maar dan, op 27 september, om drie uur 's nachts, wordt Mathijs uit bed gebeld. "Ze weten niet goed wat er is, maar ge kunt het best nu komen, zeggen ze". "Ik heb toen het wereldrecord snel kleren aandoen en in uw auto springen gevestigd."

Wanneer Mathijs in het ziekenhuis aankomt, ziet hij dat de kamer van zijn vrouw leeg is. "Uiteindelijk heb ik haar gevonden op de grond in de buurt van het verloskwartier. We zijn 28 weken en 1 dag ver. Ik zie de ogen van mijn vrouw zeggen: 'Ik wil hier nu nog niet zijn'. Het is 27 september. Achiel is uitgerekend voor 13 december." Onderzoek wees uit dat er een infectie is en dat het zoontje van Mathijs en Lidia op dat moment ter wereld moet komen, anders kunnen moeder én zoon sterven. "Ze hadden op voorhand gezegd dat, als hij niet vanzelf zou beginnen huilen, hij direct zou worden afgevoerd. Maar dat deed hij gelukkig wel en pas na één minuut werd hij afgevoerd in een gigantisch spaceding waar hij helemaal in verdween", eindigt Mathijs zijn laatste column.

Ondertussen, zo'n drie jaar verder, is Elvis, zoals Mathijs en Lidia hun zoontje uiteindelijk noemden, een heerlijk ventje, dat bewijzen de vele Instagramposts van Mathijs.

